BIST 1.396
DOLAR 7,64
EURO 9,31
ALTIN 466,85
HABER /  SPOR
ADV Altın günleri başladı

Fransa Ligue 1’de akıl almaz olay sonrası şok ölüm

Fransa Ligue 1’de oynanan Lorient-Rennes maçının ardından akıl almaz bir olay yaşandı. Saha zeminini kontrol eden çim görevlisinin üzerine projektör ışığı düştü. Görevli hayatını kaybetti.

Abone ol

Fransa Ligue 1’in 16. haftasında bugün oynanan Lorient-Rennes mücadelesinin ardından büyük bir trajedi yaşandı.

Rennes’in deplasmanda 3-0 kazandığı karşılaşmanın ardından takımlar stattan ayrılırken, sahanın bakımı için zemini incelemeye gelen çim görevlisinin işini yaptığı sırada üzerine projektör rampası çöktü.

Çimlerin bakımıyla ilgilenen görevli, stat ışıklarının üzerinde bulunduğu rampanın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Sahaya gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapsa da, görevliyi kurtaramadı. Lorient polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Burak Yılmaz'dan PSG maçına damga vuran hareket! Fransa'da manşet oldu
Ali Koç’a flaş öneri: Erol Bulut’u gönderelim Lucien Favre’yi getirelim
Olmayan vakfın sahtekâr başkan İbrahim Savcı yakalandı
Koronavirüste mutasyon korkusu! Türkiye’de saptandı mı?
Fetullah Gülen koronavirüsü ağır geçirdi kısmi felç oldu
Başkan Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan koronavirüsten öldü
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de konuşmak için çağırdı! İki el ateş edip kayıplara karıştı
Bodrum'da nüfus arttı 'susuzluk' endişesi oluştu "Bizi zor günler bekliyor"
Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbul ile telefonda görüştü
İzmir'de polisin kovaladığı sürücü araçtaki 2 kadını bırakıp yaya olarak kaçtı
Filyasyon ekipleri, iz sürüyor; virüs, ev ziyaretleriyle yayılıyor
EBA giriş saatleri 5. ve 8. sınıflar ne zaman girecek?
Yorumlar