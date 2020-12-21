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İtalya'da Kovid-19'un daha bulaşıcı türüne sahip bir hastaya rastlandı

Anadolu Ajansı

İtalya'ya İngiltere'den gelen bir yolcuda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı türüne sahip bir hasta tespit edildi.

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İtalya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Celio Askeri Polikliniği Bilimsel Departmanı'nın, kısa süre önce İngiltere'den Roma'ya gelen bir hastada yaptığı test ve tetkikler sonucunda, İngiltere'de son haftalarda tespit edilen "Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tipine" rastlandığını doğruladığı bildirildi.

Söz konusu hastanın, son birkaç gün içinde İngiltere'den başkent Roma'nın Fiumicino Havaalanı'na geldiği ve bu durum nedeniyle beraberindeki kişiyle tecrit altına alındığı, temaslı oldukları kişilere de İtalya Sağlık Bakanlığının belirlediği prosedürlerin uygulandığı belirtildi.

İngiltere ile uçuşlar durduruldu

Bu arada, İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü dolayısıyla yeni bir kararname imzalayarak, İngiltere ile İtalya arasındaki uçuşları 6 Ocak'a kadar durdurdu.

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