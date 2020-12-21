Masterchef'ten elenen Eray kimdir aslen nereli hikayesi üzdü

Masterchef 2020 büyük finale haftalar kala veda eden ve ilk 4'e giremeyen isim Eray Aksungur oldu. Yarışmaya ağlayarak veda eden Eray'ın hayatı ve ailesi merak konusu oldu. 23 yaşında ve aslen Bolulu olan Erat hakkında merak edilenler...

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Eray Aksungur, 2020 MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim oldu. Daha önce de Lezzet Akademisi yarışmasında yer alan genç yarışmacı, çıkardığı tabakları ile jürinin takdir ettiği isimlerdendi. Sık sık da programdaki tartışmalarla gündeme geldi. Eray Aksungur kim?

Eray Aksungur, 23 yaşında ve Bolulu'dur. Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Aksungur, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalıştı.

MasterChef Eray, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarıştı. Yarışmaya da Bolu'dan dahil olmuştu. Genç aşçı, 20 Aralık 2020 Pazar akşamı yapılan eleme oyununda başarısız tabak çıkararak yarışmaya veda etti.

Eray ağlayarak veda etti

Masterchef Türkiye'de en çok potaya giren ve en çok dokunulmazlık alan Eray Aksungur yarışmaya veda etti. İsmi açıklanınca göz yaşlarına boğulan Eray şunları söyledi:

-İstanbul'a bir sırt çantasıyla geldim. Burda çok geliştim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Burda bana baba, ağabey oldunuz sizden allah razı olsun. Kavgalar oldu ama kişisel olarak kimseye sinirlenmedim. Çıkmayan yemeğe ya da kendime sinirlendim. Hepinize çok teşekkür ederim.

Masterchef finali ne zaman ödül ne?

Masterchef Türkiye'de final için verilen tarih 10 Ocak 2021 tarihi. Geçen yıl Acun Ilıcalı Masterchef birincisine son model bir araba vermişti. 2018 yılında ise ödül 100 bin liraydı. 2020 yılının Masterchef birincisinin ödülü henüz açıklanmış değil. Geçen yıl Masterchef'in birincisi Cemre olmuştu.