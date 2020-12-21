BIST 1.396
DOLAR 7,64
EURO 9,31
ALTIN 466,85
HABER /  GÜNCEL
ADV Altın günleri başladı

Masterchef'ten elenen Eray kimdir aslen nereli hikayesi üzdü

Masterchef 2020 büyük finale haftalar kala veda eden ve ilk 4'e giremeyen isim Eray Aksungur oldu. Yarışmaya ağlayarak veda eden Eray'ın hayatı ve ailesi merak konusu oldu. 23 yaşında ve aslen Bolulu olan Erat hakkında merak edilenler...

Abone ol

Eray Aksungur, 2020 MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim oldu. Daha önce de Lezzet Akademisi yarışmasında yer alan genç yarışmacı, çıkardığı tabakları ile jürinin takdir ettiği isimlerdendi. Sık sık da programdaki tartışmalarla gündeme geldi. Eray Aksungur kim?

Eray Aksungur, 23 yaşında ve Bolulu'dur. Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Aksungur, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalıştı.

MasterChef Eray, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarıştı. Yarışmaya da Bolu'dan dahil olmuştu. Genç aşçı, 20 Aralık 2020 Pazar akşamı yapılan eleme oyununda başarısız tabak çıkararak yarışmaya veda etti.

Eray ağlayarak veda etti
Masterchef Türkiye'de en çok potaya giren ve en çok dokunulmazlık alan Eray Aksungur yarışmaya veda etti. İsmi açıklanınca göz yaşlarına boğulan Eray şunları söyledi:
-İstanbul'a bir sırt çantasıyla geldim. Burda çok geliştim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Burda bana baba, ağabey oldunuz sizden allah razı olsun. Kavgalar oldu ama kişisel olarak kimseye sinirlenmedim. Çıkmayan yemeğe ya da kendime sinirlendim. Hepinize çok teşekkür ederim. 

Masterchef finali ne zaman ödül ne?
Masterchef Türkiye'de final için verilen tarih 10 Ocak 2021 tarihi. Geçen yıl Acun Ilıcalı Masterchef birincisine son model bir araba vermişti. 2018 yılında ise ödül 100 bin liraydı. 2020 yılının Masterchef birincisinin ödülü henüz açıklanmış değil. Geçen yıl Masterchef'in birincisi Cemre olmuştu. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Burak Yılmaz'dan PSG maçına damga vuran hareket! Fransa'da manşet oldu
Ali Koç’a flaş öneri: Erol Bulut’u gönderelim Lucien Favre’yi getirelim
Olmayan vakfın sahtekâr başkan İbrahim Savcı yakalandı
Koronavirüste mutasyon korkusu! Türkiye’de saptandı mı?
Fetullah Gülen koronavirüsü ağır geçirdi kısmi felç oldu
Başkan Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan koronavirüsten öldü
ÖNCEKİ HABERLER
Fransa Ligue 1’de akıl almaz olay sonrası şok ölüm
Kocaeli'de konuşmak için çağırdı! İki el ateş edip kayıplara karıştı
Bodrum'da nüfus arttı 'susuzluk' endişesi oluştu "Bizi zor günler bekliyor"
Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbul ile telefonda görüştü
İzmir'de polisin kovaladığı sürücü araçtaki 2 kadını bırakıp yaya olarak kaçtı
Fuat Oktay eşi ve çocukları kimdir? Fuat Oktay ailesi
Yorumlar