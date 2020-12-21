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Kısıtlamaya uymayan 38 bin 874 kişi hakkında adli/idari işlem

İçişleri Bakanlığı, 14-21 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 38 bin 874 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edildiği bildirildi.

Hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkmanın kısıtlandığı hatırlatıldıı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üçüncüsünü uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır.  14 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 18 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 21 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 38 bin 874 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler, yapılan sıkı denetimler, rakamlara olumlu yansımaya başlamıştır. Ancak virüs ile mücadele henüz bitmiş değildir. Rehavete kapılmadan, temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; tüm bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

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