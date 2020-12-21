İstanbul'da korkutan deprem senaryosu! 7 saat karanlık

İSTANBUL'da olası büyük bir deprem durumunda Türkiye genelinde güvenlik amaçlı elektrik kesintisi olacağı ve Asya yakasına ortalama 7 saat sonra elektrik verileceği belirtildi.

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Afet ve Acil Durum Başkanlığı’nın (AFAD) olası deprem senaryosunun ayrıntıları Meclis Deprem Araştırma Komisyonu’ndaki sunumlarda gündeme geldi.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre Turkcell İş Sürekliliği Koordinatörü Barış Yurtsever, depremde iletişim güvenliğiyle ilgili önlemleri anlatırken, milletvekillerinin soruları üzerine AFAD’la ortak çalışmalarını da özetledi. Yurtsever şunları söyledi:

- AFAD’ın öngörüsü: “AFAD’ın senaryosuna göre, İstanbul’da 7.5 büyüklüğünde bir deprem öngörülüyor. Karayolları ve binaların yüzde 25’inin orta veya üzeri hasar görmesi nedeniyle de yüzde 25 civarındaki sahaların (iletişim alanı) kaybı senaryomuza eklendi. Bu, bütün operatörler için aynı, biz ilave olarak sabit şebekemizdeki POP noktalarımızın da hasar alabileceğini ekledik.

- Önlem amacıyla kesinti: AFAD toplantılarından edindiğimiz bilgiler doğrultusunda İstanbul’da 7 üzeri bir depremde Türkiye genelinde bir güvenlik önlemi açısından genel bir elektrik kesintisi olacak. TEİAŞ yetkililerinin İstanbul’un Asya yakasına elektrik verme süresi ortalama 7 saat, Avrupa içinse 3 saat. Yalnız bu sadece iki yakadaki ana dağıtım merkezine gelecek olan süre. Daha sonraki sorumluluk özel elektrik dağıtım şirketlerinde bulunmakta.

- Enkazda bluetooth ile bağlantı: BİP uygulamamız var bizim, acil durumda yakınlara ulaşım için geliştirdiğimiz. Orada yaklaşık 10 kişiye kadar bir tanımlama yapılabilip tek tuşla aranabiliyor. Göçük altında mesela internet yoksa telefonunun bluetooth özelliğini kullanarak yakınlardaki arama kurtarma ekiplerini bluetoothuna ulaşabilirse, eşleşebilirse oradan sesli veya yazılı mesajla kendi yerini söyleyebilme imkânı sağlıyoruz. Acil yardım çağrı hizmetleri de var; 112, 155 gibi. Herhangi bir abone 112 veya 155’i aradığı zaman onun lokasyon bilgisi çok hızlı akıyor.”