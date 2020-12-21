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Türk Kızılay'dan örnek yardımlaşma programı

Kızılay’ın başlattığı 'Giyim Bağış Kutusu' kampanyası vatandaşlarından büyük ilgi görüyor. Kampanya sayesinde vatandaşların kullanmadığı kıyafetler toplama kutuları vasıtası ile toplanıyor, giyilebilir olanlar yardıma muhtaç insanlara dağıtılıyor.

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Kullanılmayan kıyafetleri "Giyim Bağış Kutusu" kampanyası adı altında toplayan Türk Kızılay, bu yardımları, gerekli işlemlerin ardından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Kızılay’ın başlattığı Giyim Bağış Kutusu kampanyası vatandaşlarından büyük ilgi görüyor.

Afetzede ve ihtiyaç sahiplerinin acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılama konusunda bir marka haline gelen Türk Kızılayı'nın ilk olarak pilot bir uygulama ile Ankara'da başlattığı ve ardından bir çok noktaya yayılan Giyim Bağış Kutusu projesi, örnek bir proje olarak dikkat çekiyor.

Kızılay Giysi Kutuları projesi nedir?

Kızılay, vatandaşların kullanmadığı ikinci kıyafetlerini toplama kutuları vasıtası ile toplayarak, giyilebilir olan tekstil malzemelerini, gerekli proseslerden geçirdikten sonra yardıma muhtaç olan insanlara dağıtıyor.

Yapılan ayrıştırma sonrası kullanılamaz durumda olan tekstil malzemeleri ise geri dönüşüme kazandırılmak üzere satışı yapılıyor ve elde edilen gelir ile hem projenin devamını sağlanıyor hem de Kızılay'ın diğer yardım faaliyetlerine kaynak oluşturuluyor.

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