Nazlı Kayı kaç yaşında Hacı Sabancı'nın nişanlısı kimdir?

Hacı Sabancı ile evlilik yolundaki ilk ciddi adımı atan Nazlı Kayı nişan yüzüklerini taktı ve düğün için gün sayıyor. Peki ailes ve babası merak edilen Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında ve babası ne iş yapıyor? 27 yaşında olan Nazlı Kayı aslen Bursalı. Londra’daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu.

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Hacı Sabancı’nın nişanlısı Nazlı Kayı ile evlilik hazırlıkları başladı. Sabancı geçtiğimiz günlerde sevgilisi Nazlı Kayı’ya teklifte bulunarak ilk ciddi adımı atmış ve çiftin nişanı aile arasında görkemli bir törenle yapılmıştı. Haberler ardından Nazlı Kayı’nın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı kimdir, mesleği ne?

Nazlı Kayı kimdir: 27 yaşında olan Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızı. Liseye kadar Bursa'da yaşayan Kayı, lise eğitimi için İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı, Londra’daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu. Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Nazlı Kayı uzun bir süredir, cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlikte. Hacı Sabancı, 2020 kasım ayında üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.

Hacı Sabancı kimdir: Nazlı Kayı uzun bir süredir, cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlilte. Hacı Sabancı 1987 yılında doğdu. Ömer ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğludur. Amerika/Boston TUFTS University'de ekonomi eğitimi aldı.