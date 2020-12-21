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Bursa'da FETÖ operasyonu! 6 şüpheli gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı

BURSA’da, FETÖ'nün ‘gaybubet’ evlerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin ‘gaybubet’ evlerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ünün kapatılan FETÖ'ye ait eğitim kurumlarından çalıştığı, birinin öğretmenlik, 2'sinin de memuriyetten ihraç olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

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