Bursa'da FETÖ operasyonu! 6 şüpheli gözaltına alındı
BURSA’da, FETÖ'nün ‘gaybubet’ evlerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin ‘gaybubet’ evlerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3'ünün kapatılan FETÖ'ye ait eğitim kurumlarından çalıştığı, birinin öğretmenlik, 2'sinin de memuriyetten ihraç olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor.