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Polisin nefes kesen operasyonla yakaladığı zanlılar, tüfeği 'maç olduğunda sıkıyorduk' dedi

Demirören Haber Ajansı

ADANA’da uyuşturucu madde taşıdıkları şüphesiyle polisin‘dur’ ihtarında bulunduğu 4 şüpheli, kaçmak için bir evin damına çıktı. Şüphelilerden Hünkar A. (20), Kutbettin B. (20) ile Çağlayan G. (20) atladıkları avluda yakalandı, Mustafa Ç. (38) ise damda etkisiz hale getirildi. Şüpheliler, uyuşturucu maddenin kendilerine ait olmadığını silahları da Adana Demirspor maçı olduğunda havaya sıktıklarını iddia ettiler.

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Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki 4 şüphelinin üzerinde uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaşan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, harekete geçti.

Şüphelileri bulmak için polis, mahallede arama çalışması başlattı. Bu sırada sokakta arama yapan polislerle karşılaşan şüpheliler, kaçarak bir evin damına çıktı. Arkalarından gelen polislere yakalanacağını anlayan şüpheliler, ellerindeki pompalı tüfekleri doğrulttu. Bunun üzerine polisin, havaya açtığı uyarı ateşiyle damdan atlayarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli evin avlusunda, diğeri de damda etkisiz hale getirildi.

Polis, şüphelilere maske taktı
Polis, kelepçe takmak için yere yatırdığı şüpheliler Hünkar A., Kutbettin B., Çağlayan G. ile Mustafa Ç.’ye koranavirüs tedbirleri kapsamında cerrahi maske dağıttı. Olayın ardından şüphelilerin kaçmak için çıktığı damda arama yapan polis, 2 pompalı tüfek ile bu silaha ait çok sayıda fişek ele geçirdi. Hurda bir kamyonetin ise far kısmına poşetle gizlenmiş 587 gram esrar buldu.

‘Tüfeği maç olduğunda sıkıyorduk’
Uyuşturucu maddenin kendilerine ait olmadığını öne süren şüphelilerden Hünkar A., Kutbettin B., Çağlayan G., asker kaçağı oldukları için polise yakalanmak istemediklerini belirttiler. Bulunan pompalı tüfeği de Adana Demirspor taraftarı olduklarını maçlarda ateş etmek için bulundurduklarını iddia ettiler. Damda yakalanan şüphelilerden Mustafa Ç. ise uyuşturucu ya da silah ile alakası olmadığını belirterek, “Bir çay içmeye geldik. Başımıza gelenlere bakın” diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

Polis, ele geçirilen silah ile uyuşturucu maddeye el koydu. Şüpheliler de sorgulanmak üzere Denizli Polis Merkezi’ne götürüldü.

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