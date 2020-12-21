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Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın 471 lira seviyelerinde

Mutasyona uğrayan yeni corona virüsü nedeniyle seyahat yasaklarının devreye alınmasının ardından yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Gram altın yeniden yükselişe geçti. İşte 21 Aralık altın fiyatlarında son durum

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Dünyada koronavirüs tedbirlerinin yeniden hayata geçirilmesi ekonomik toparlanmaları yavaşlattı. Bu durum piyasalarda teşvik beklentilerini artırarak altın fiyatlarında yönün tekrar yukarı dönmesine neden oldu. 

 Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 471 liradan işlem görüyor. Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 461,2 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde 471,26 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 1.902 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılmasının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin ve Kovid-19'un yeni türüne ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.876 doların destek, 1.923 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Gram altın

Alış:471,14
Satış:471,26

Çeyrek altın

Alış: 763,20
Satış: 770,70

Yarım Altın

Alış: 1.527,40
Satış: 1.541,10

Cumhuriyet altını

Alış: 3.050,10
Satış: 3.072,70

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