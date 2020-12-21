21 Aralık ne demek en uzun gece kaç saat sürecek?

21 Aralık gecesi neler olacak soruları ekinoksun yaklaşması ile birlikte araştırılmaya başladı. Pazartesi günü yani bugün 21 Aralık gecesi Türkiye'de en uzun gece ve en kısa gündüz yaşanacak. Peki gece ve gündüz kaç saat olacak, saat kaçta hava kararacak? İşte 21 Aralık ekinoksu hakkında tüm merak edilenler...

Abone ol

Bu gece yani 21 Aralık'ta neler olacak sorusu vatandaşın gündeminde. 21 Aralık ekinoksu ya da 21 Aralık gündönümü olarak da bilinen olayla birlikte Türkiye'nin de içinde olduğu Güney Yarımküre'de en uzun gece ve en kısa gündüz yaşanacak. 22 Aralık cumartesi gününden itibaren ise artık gündüzler uzamaya geceler ise kısalmaya başlayacak.

Bu tarihte, kuzey yarım kürede en uzun gece, güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanıyor. 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece ise 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta yaşanıyor.

Gündüzler uzamaya başlıyor: 21 Aralık gecesini yaşadıktan sonra kış gündönümü ile birlikte geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlayacak. Yani sabah ve akşam yaşadığımız karanlık, günlerin uzaması ile birlikte yerini aydınlığa bırakmaya başlayacak. Günlerin uzaması 21 Haziran yaz gündönümüne kadar sürecek.

Gündönümleri ve ekinokslar: 21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

21 Aralık (Kış gündönümü) : Yılın en uzun gecesi ve en kısa gündüzü yaşanır. Kuzey yarımkürede kış başlarken güney yarım küre yazı karşılar.

Jüpiter ve Satürn 21 Aralık'ta gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak

LiveScience'ın haberine göre, iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak. İki gezegenin kavuşması, üst üste gelmeleri ve tek bir gezegen gibi parlamaları anlamına geliyor.

Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.

Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.

Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.uj