Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık 'diktatör bozuntusu' davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında kendisine "diktatör bozuntusu" diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Özgür Özel'in o sözleri AK Parti'yi ayağa kaldırmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'yi “beşinci kol faaliyet yapmakla” suçlamasının ardından CHP'li Özgür Özel, bu terimin İspanya-Fransa iç savaşında milliyetçi güçlere liderlik eden diktatör Francisco Franco tarafından kullanıldığını ifade ederek, “Franco’nun özelliği 36 yıl diktatörlük yaptı. Recep Tayyip Erdoğan, 18. yılında bir 18 yıl daha yapmak için ancak ve ancak Franco denen diktatörün söylemine sığınıyor. Franco özentisi, diktatör bozuntusu” demişti.