Ankara'da ceza yağdı! Yasağı ihlal eden 1686 kişiye 3 milyon 122 bin 81 lira para cezası

ANKARA Valiliği, 13-20 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1686 kişiye 3 milyon 122 bin 81 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

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Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden yüzlerce kişiye para ceza uygulandı.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde virüs ile mücadelede 13-20 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1686 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup, toplam 3 milyon 122 bin 81 lira para cezası uygulanmıştır. Kurallara riayet eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Lütfen bireysel önlemimizi alalım!" denildi.