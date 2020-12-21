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Gaziantep'te aile görüntüsü verip çaldılar! Yakayı ele verdiler

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP’te elektrik trafolarına dadanan 14 kişilik hırsızlık şebekesi polis operasyonu ile çökertildi. Şebekenin keşif yaptığı yerlerde aracı bozulan çift ve piknik yapan aile görüntüsü sergileyerek dikkat çekmediği belirlendi.

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Kentin çeşitli noktalarında son 5 aydır gerçekleşen ani elektrik kesintilerini araştıran elektrik dağıtım şirketi, bazı trafoların içindeki kabloların çalındığını belirledi. İhbar üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinden özel bir ekip oluşturuldu. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takip ile 286 güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi sonucu, şahısların kimlik ve adres bilgileri belirlendi. Ekipler 14 adrese eş zamanlı olarak düzenlediği operasyon ile biri kadın 14 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada şebekenin son 5 ayda 1,5 milyon liralık kablonun çalındığı hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Şebekenin hırsızlık yapacağı trafoları ise piknik yapan aile ve aracı bozulmuş karı koca gibi görünerek belirledikleri tespit edildi. Gözaltındaki şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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