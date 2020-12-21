Siirt'te Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filmi gerçek oldu! 10 yıl emek verdi başardı

Yaklaşık 10 yıldır bir sitede kapıcılık yapan Ahmet Üzüm, çalıştığı sitede daire almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Üzüm, "2010 yılında Saray sitesinde kapıcı olarak göreve başladım. Burada çalışmaya başladığımda kendi kendime acaba benim de burada bir dairem olur mu diye düşündüm." dedi.