Siirt'te Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filmi gerçek oldu! 10 yıl emek verdi başardı
SİİRT'te yaşanan olay 1976 yılında çekilen yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Kapıcılar Kralı filmini akıllara getirdi.
Yaklaşık 10 yıl önce köyden Siirt merkeze göç eden Ahmet Üzüm, kent merkezinde bulunan bir sitede kapıcılık yapmaya başladı. Bu süre zarfında canını dişine takan ve site sakinlerinin her ihtiyacına koşan Üzüm, bir yandan da para biriktirdi.
Aradan geçen 10 yılın ardından kendisine bir ev almak isteyen Üzüm, aradığı evi kapıcı olarak çalıştığı sitede buldu. Üzüm, 10 yıl kapıcı olarak emek verdiği sitede ev aldı.
Site sakinleri, uzun süredir kapıcılık yapan Üzüm'ün sitelerinde yönetici olması için çalışma başlattı. Bu durum 1976 yılında çekilen yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Kapıcılar Kralı filmini akıllara getirdi.
Yaklaşık 10 yıldır bir sitede kapıcılık yapan Ahmet Üzüm, çalıştığı sitede daire almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Üzüm, "2010 yılında Saray sitesinde kapıcı olarak göreve başladım. Burada çalışmaya başladığımda kendi kendime acaba benim de burada bir dairem olur mu diye düşündüm." dedi.