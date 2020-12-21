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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bu hafta da 50 bin tablet dağıtacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen hafta 50 bin 500 öğrencinin internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptığını belirterek, "Bu hafta da 50 bin dağıtım yapacağız" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Selçuk "Geçen hafta 50 bin 500 öğrencimiz daha internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptı. İçinde çevirim dışı zamanlarda kullanabilecekleri eğitim içerik ve kaynakları da var. Bu hafta da 50 bin dağıtım yapacağız. Çocuklarımızın eğitim hakkı için gayret eden herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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