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Eski CHP ilçe yöneticisine terör propagandası yapma suçundan hapis cezası

İhlas Haber Ajansı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sosyal medya paylaşımında terör propagandası yaptığı iddiasıyla 18 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan CHP Karasu İlçe eski yöneticilerinden olan Bülent Ülkü, aldığı hapis cezasını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Karasu İhsaniye Mahallesi eski muhtarı ve CHP Karasu İlçe Örgütü eski yöneticilerinden olan Bülent Ülkü, sosyal medya paylaşımında terör propagandası yaptığı iddiasıyla 8 Haziran’da TEM tarafından gözaltına alınıp 9 Haziran’da çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı.

Sanık hakkında mahkeme heyeti, ‘sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmak suçundan’ 18 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanık Bülent Ülkü için verilen karada, itiraz yolunun açık olduğu öğrenilirken buna göre cezanın kesinleşmesi halinde beş yıl içerisinde herhangi bir suç işlememesi durumunda verilen karar ortadan kalkacağı belirtildi. Mahkeme heyetinin verdiği karar sonrasında Bülent Ülkü ise aldığı cezayı sosyal medya hesabından, “Arkadaşlar internet paylaşımından 18 ay 22 gün hapis cezası aldım. Bilginize” ifadeleriyle duyurdu.

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