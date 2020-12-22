Çinliler yapamadı! Japonlar Adana'dan taneyle alıyor fiyatı dudak uçuklattı

Bu yıl kurak iklime karşın yaklaşık 100 ton ihracat yapıldığını aktaran ve yatırımını Adana’da gerçekleştiren İstanbul merkezli özel bir şirketin Adana’da şube temsilcisi Sefa Özsoy, Türkiye’de tonlarca toplanan katran mantarının Japonya’da özel ambalajlar ile gram ve tane ile dolar üzerinden satıldığını kaydetti.