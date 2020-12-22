Çinliler yapamadı! Japonlar Adana'dan taneyle alıyor fiyatı dudak uçuklattı
Adana'nın Kozan ve Feke ilçelerinin 1600 rakımlı Toros Dağı eteklerindeki ormanda ellerinde sopalar ile her ağacın çevresini köylüler tek tek tarıyor. Buldukları katran mantarlarını ihracatçı firmalara satıyor.
Adana'nın Kozan ve Feke ilçelerinin 1600 rakımlı Toros Dağı eteklerindeki ormanda ellerinde sopalar ile her ağacın çevresini köylüler tek tek tarıyor. Buldukları katran mantarlarını ihracatçı firmalara satıyor.
Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir aroması, rengi ve lezzeti ile bölgenin markası olan katran mantarı için coğrafi işaret başvurusunu da gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bu yıl kurak iklime karşın yaklaşık 100 ton ihracat yapıldığını aktaran ve yatırımını Adana’da gerçekleştiren İstanbul merkezli özel bir şirketin Adana’da şube temsilcisi Sefa Özsoy, Türkiye’de tonlarca toplanan katran mantarının Japonya’da özel ambalajlar ile gram ve tane ile dolar üzerinden satıldığını kaydetti.
Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş bölgesinde çıkan katran mantarını daha çok Japonya’ya ihraç ettiklerini belirten Özsoy, "Özellikle Feke ve Kozan bölgesi ağırlıklı olmak üzere 3 ay süre boyunca köylülere büyük katkı sunmakta." dedi.