Evlat nöbetindeki anne: HDP milletvekilleri Kürtlere düşmanlık yapıyor

Vatani görevi için usta birliğine giderken, 2015 yılında Tunceli'nin Pülümür ilçesinde PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm (20) için evlat nöbetini sürdüren Songül Altıntaş, "Kürtlerin haklarını savunacaklar ama ne yaptılarsa Kürtlere yaptılar. Ben Kürt'üm, siz bana ne yaptınız? HDP milletvekilleri Meclis'te Kürtleri savunmuyorlar ama Kürtlere düşmanlık yapıyorlar" dedi.

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Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı.

Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

20 aile evladına kavuştu

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

HDP milletvekilleri Meclis'te Kürtleri savunmuyor

Usta birliğine giderken, 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaçırılan oğlu Müslüm için Gaziantep'ten gelerek, oturma eylemine katılan Songül Altıntaş, artık dayanacak gücünün kalmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bunlar çocuklarımızı kaçırdılar, bırakmıyorlar. Çocuklar vatani görevine gitmiş. Ne hakları var bizim çocuklara bunu yaşatmaya? Bizlere bu eziyeti yaşatmaya ne hakları var? Onlar bir çocuğu bir askeri almışlar ama bütün aileyi öldürmüşler. Bir aileyi yok ettiler. Ben evime gitmek istemiyorum. Eve gidince oğlum evde yok. Ben o evi görmek istemiyorum. Oğlum o evde olmazsa dayanamıyorum. Ne uyku uyuyabiliyoruz ne yemek yiyebiliyorum. Oğlum acaba yemek yedi mi? Oğlum nerede yatıyor acaba? Ne hakları ve bize bunu yaşatmaya. Bu kadar zalimlik olmaz. Yeter artık. Kürt partisi kurmuşlar. Kürtlerin haklarını savunacaklar ama ne yaptılarsa Kürtlere yaptılar. Ben Kürt'üm siz bana ne yaptınız? HDP milletvekilleri Meclis'te Kürtleri savunmuyorlar ama Kürtlere düşmanlık yapıyorlar."