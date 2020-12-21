Koronavirüs aşılarının içinde domuz ürünleri mi var?

Koronavirüs aşılarının Türkiye'ye gelmesine günler kala yeni bir tartışma konusu çıktı. Koronavirüs aşılarının içinde domuz ürünleri kullanıldığı iddiası kafaları karıştırdı. Peki koronavirüs aşılarının içeriği nedir, domuz ürünleri var mı, dinimizde sağlık için böyle ürünler kullanılır mı?

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Koronavirüs ilaçları ve aşılarının faydaları, yan etkileri ve ne zaman geleceği tartışılırken şimdi de aşıların içeriği tartışma konusu oldu. Koronavirüs aşılarının içinde domuz ürünleri var iddiası ile günün konusu oldu. Türkiye'ye gelmesine günler kala akıllardaki sorulara bir yenisi daha eklendi: Koronavirüs aşıları helal mi? Müslümanlar ve Yahudiler için uygun mu?

Geçtiğimiz ekim ayında koronavirüs aşı pazarlığı için Çin'e giden Endonezyalı heyetin arasında bir grup din adamı da yer aldı. Diplomatlar milyonlarca doz aşının pürüzsüz şekilde ülkelerindeki halka ulaşması için görüşmelerini sürdürürken din adamları da aşının İslami kurallara uygun olup olmadığını araştırıyordu.

Domuzdan üretilen jelatin, saklama ve lojistikte aşıların etkinliğini uzun süre korumak için yaygın olarak kullanılıyor. Bazı firmalar, dini sebeplerden dolayı domuz ürünü tüketmeyenler için domuzsuz jelatin içeren aşıları üretmeyi başardı. Ancak mevcut salgın iklimindeki zamanla yarış ve arz ve talebin küresel çapta oluşu, jelatinin kaynağının ne olacağı kaygılarını "endişeler listesi"nde en sonlara itiyor. Bu durum bazı Müslüman toplumlar da tartışma yarattı.

Yaygın kanı: "Sağlık söz konusuysa yasak değil"

Müslüman din insanları, tıbbi gerekçelerle domuz içeren maddelerin tüketiminin İslam'a uygun olduğunun altını çiziyor. Sydney Üniversitesi'nden Dr. Harunor Rashid, "Domuz ürünü bulunduran bir ilacın tüketilmemesi büyük bir yıkıma yol açacağından" domuz jelatinin kullanılmasının İslam'a aykırı olmadığını söylüyor.

Aşı çalışmalarında öne çıkan üç firma Pfizer, Moderna ve AstraZeneca, koronavirüs aşılarında domuz ürünleri kullanılmadığını açıkladı. Ancak şu an klinik deneyleri devam eden onlarca aşı adayının domuz jelatini kullanmamasına ihtimal verilmiyor. Bu da şeriat ile yönetilen ya da çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde tartışmaya yol açıyor.

Aynı endişelerin konuşulduğu Yahudi toplumlarında da domuz ürünlerinin sağlık için tüketilmesinin sakıncalı olmadığı yönünde ortak kanı var. Tzohar topluluğunun başkanı İsrailli Haham David Stav da Yahudi inancına göre domuz ürünlerinin yenmesinin yasak olduğunu, aşı halinde vücuda enjekte edilmesinin, özellikle sağlık söz konusu olduğunda hiçbir sakıncasının olmadığını söylüyor.