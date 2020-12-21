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Koronavirüs aşısı 'helal' mi? Covid-19 aşılarında domuz kullanıldı iddiası

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınını durdurmak için en büyük umut aşıda. Dünya devleri vatandaşlarını aşılamaya başlarken yeni bir tartışma başladı. Geliştirilen koronavirüs aşılarında domuzun parçalarının kullanıldığı iddia edildi. Aşı şirketleri ne diyor?

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ABD’nin çok okunan tabloid gazetelerinden New York Post, dünya üzerinde 77 milyondan fazla insanı etkileyen koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşılarla ilgili yeni bir tartışmanın da fitilini alevledi.

NY Post, bazı ülkelerin koronavirüs aşısında kullanılan maddeler konusunda oldukça dikkatli ve hassas davrandığını yazarak, “Şirketler Covid-19 aşısı geliştirmek için yarışırken ve ülkeler de aşılara sahip olmaya çalışırken bazı ülkelerde aşılarda domuz ürünlerinin kullanıldığı iddiası gündeme geldi" dedi.

Aşının daha uzun dayanması için domuz jelatini...

Domuzdan elde edilen jelatinin aşının güvende kalması ve depolama ve nakliyat sırasında etkisini yitirmemesi adına kullanıldığını ve bazı şirketlerin bu ürünü kullanmadıklarını yazan New York Post, “Bazı şirketler domuz ürünü kullanılmayan aşı geliştirdiler. İsviçreli Novartis, domuz ürünü yer almayan aşıyı tanıtırken Suudi Arabistan ve Malezya merkezli AJ Pharma da bu maddenin bir alternatifini geliştirmek için çalışıyor.

“Kullanılmaya devam edilecek çünkü..."

İngiliz İslami Tıp Birliği Genel Sekreteri Dr. Salman Waqar, “Domuz ürünü kullanılmaya devam edecek çünkü bu ürünü kullanmamak daha kısa bir raf ömrüne ve daha çok maliyete sebep olacaktır” dedi.

Üç dev aşı üreticisi açıklama yaptı...

Pfizer, Moderna ve AstraZeneca’nın sözcüleri yaptıkları açıklamalarda Covid-19 aşılarında domuz ürünü kullanılmadığını söylerken, kısıtlı tedarik ve milyonlarca dolarlık anlaşmalar dolayısıyla bazı Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerde henüz “helal” olduğu tescil edilmemiş aşıların kullanılacağı iddia edildi.

Sadece Müslümanlar’da değil radikal Yahudiler arasında da bu tür bir aşının kullanılmayacağı tahmin ediliyor.

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