BIST 1.373
DOLAR 7,68
EURO 9,37
ALTIN 463,96
HABER /  EKONOMİ
ADV Altın günleri başladı

Türkiye’den Çin’e ikinci ihracat treni, Kartepe’den hareket etti

TÜRKİYE’den Çin’e giden ikinci ihracat treni, Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki TCDD Lojistik Merkezi’ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından yola çıktı.

Abone ol

Türkiye’den Çin’e ihracat yükü taşıyan ikinci tren, dün Tekirdağ’daki Çerkezköy istasyonundan yola çıkmasının ardından Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki TCDD Taşımacılık A.Ş. Köseköy Lojistik Müdürlüğü’ne geldi. Toplam 42 konteyner ihracat yükü taşıyan ikinci ihracat treni, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından saat 14.18’de Çin’e doğru yola çıktı. 

Tekirdağ Çerkezköy’den yola çıkarak, Çin’e gidecek olan, 810 metre uzunluğundaki tren, Ankara-Sivas-Kars güzergahını izleyip Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi geçişi ve Kazakistan’ı geçtikten sonra X’ian kentine ulaşacak. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek Çin'e 12 günde ulaşması planlanan tren, 8 bin 693 kilometre yol yapacak. 

ÖNCEKİ HABERLERİ
Nevşehir'de yürek yakan olay! 2 yaşındaki çocuk yangında öldü
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Virüsün mutasyona uğraması aşı çalışmalarını etkilemez
ROKETSAN'ın 'yerli Tomahawk' füzesi Gezgin'in motoru için çalışmalara başlandı
Kasımpaşa'da Gohou kadro dışı bırakıldı
Aksaray'da HES kodundan karantinada olması gerekirken valiliğe geldiği ortaya çıktı
Koronavirüs talanı! Bursa'da uyanıklar virüsü fırsat bilip evlet arazilerine çöktü
Yapılan müdahaleler fayda etmedi! Giresun'da sağlık personelinden acı haber geldi
Evde paketleme işi 2020 başvuru nasıl yapılır?
Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum’a akın ediyor
PKK terör örgütü üyeliği suçundan aranan şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
Yorumlar