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Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı

Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren koronavirüs vakaları nedeniyle maça çıkamayan takımlar, hükmen mağlup sayılacak.

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Küresel tehdit Covid-19'un bir çok sektörü olduğu gibi futbolu da olumsuz etkilemesinin sancıları sürüyor. Futbol Federasyonu bu sorunu çözmek için yoğun çaba harcadı ve çıkış yolu buldu.

Süper Lig'in 2. yarısında 'hükmen yenilgi' kararı devreye girecek. A takım listesindeki oyuncu sayısının 14'ün altına düşmesi halinde maça çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak.

Başkanların ve teknik adamların hükmen yenilgi konusundaki görüşleri ise şöyle:

Ahmet Nur Çebi (Beşiktaş Başkanı): Kesinlikle karşıyım. Takımların emekleri böyle bir uygulamayla heba edilmemeli. 

Göksel Gümüşdağ (Başakşehir Başkanı): Testler tek merkezden yapılırsa hükmen yenilgi konusunu konuşabiliriz.

Hasan Kartal (Çaykur Rizespor Başkanı): Sahaya çıkmadan maç kaybedilmez. Rizespor yönetimi olarak biz kesinlikle karşıyız.

Nihat Tazearslan (Hatayspor Başkanı): Gerekirse altyapıdan genç futbolcular oynatılsın ama maçlar ertelenmesin.

Abdurrahim Albayrak (Galatasaray 2. Başkanı): TFF'ye destek vermeliyiz. Covid-19 testleri tek bir merkezden yapılmalı.

Samet Aybaba (Kayserispor Teknik Direktörü): Futbol Federasyonumuzun aldığı her karara saygılıyız. Desteklememiz gerek.

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