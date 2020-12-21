Yunan mevkidaşından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğluna tepki çeken yanıt

Dünya kamuoyuna Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısı yapan Yunanistan Dışişleri Nikos Dendias'a yanıt veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Dendias'tan yeni yanıtı tepki çekti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın Twitter'dan paylaştığı makalesine karşılık pazar günü attığı yılbaşı mesajına yanıt geldi.

Yunan Dışişleri Bakanı, bugün şu tweet dizisini yayımladı:

"Teşekkür ederim sevgili dostum Mevlüt. Madem temenni ve tavsiye alıp veriyoruz, 2021, Türkiye için 3 fiiliyatın yılı olsun: 1) Meşru haklarımızı hayata geçirmemiz halinde Yunanistan'ı savaşla tehdit etmeyi bıraksın. Ne de olsa 21. yüzyılda yaşıyoruz."

"2) Daha fazla Avrupalı, daha az Osmanlı olmak için esinlensin. Türk halkına en iyi hizmet edecek olan budur."

"3) Provokasyonları ve yasadışı faaliyetleri bıraksın."

"Bu arada. Mevlüt yine bir şeyi anmayı unutmuşsun, uluslararası hukuku. Farklılıklarımız konusunda yapıcı diyalog için tek temel bu, sevgili dostum. Mutlu 2021!"

Öncesinde Çavuşoğlu Dendias'a şöyle seslenmişti:

"Sevgili Niko, işte yeni yıl için dostça bir tavsiye: Başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak. 2021 yılı, doğrudan, samimi ve ciddiyetle konuşarak farklılıklarımızı adil şekilde ele aldığımız bir yıl olsun."

Zira Dendias, Parapolitikada yayımlanan makalesiyle ilgili paylaşımında, Ankara'ya yönelik olası silah ambargosunun diğer üyeler tarafından defalarca Avrupa Birliği (AB) gündemine taşındığını öne sürerken, Trump yönetimin giderayak S-400 gerekçesiyle Türk silah sanayine yönelik sınırlı yaptırım kararını 'ABD'nin NATO bütünlüğünü sabote ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulaması' olarak değerlendirmişti.