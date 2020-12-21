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Malatya'da bir garip olay! İki arkadaş dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

MALATYA'da, Uğur K. ile Muzaffer G., husumetli oldukları Mehmet A. tarafından elleri ve ayaklarından bağlanarak bir dağın yamacına bırakıldı.

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Malatya'da, Uğur K. ile Muzaffer G. isimli iki arkadaş  iddiaya göre, cumartesi günü husumetli oldukları Mehmet A. ile karşılaştı. Mehmet A., iki arkadaşı önce darp etti sonra aracına bindirip, Bulgurlu Mahallesi'ndeki dağa götürdü. Uğur K. ile Muzaffer G.'nin ellerini ve ayaklarını bağlayan Mehmet A., dağın yamacına bırakarak bölgeden uzaklaştı.

Cumartesi gününden bu yana haber alınamayan iki kişiyi, hayvanlarını otlatan çoban gördü. Çoban, elleri ve ayaklarından bağlı halde bulduğu iki arkadaş için sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ayakta durmakta güçlük çeken iki genç ambulansta tedavi edildikten sonra polis ekipleri tarafından nerede bırakıldıklarının tespiti için dağın yamacına götürüldü.

Yerr tespiti yapıldıktan sonra Uğur K. ile Muzaffer G., tekrar hastaneye götürülürken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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