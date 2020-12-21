BIST 1.374
DOLAR 7,68
EURO 9,38
ALTIN 464,50
HABER /  YEREL
ADV Altın günleri başladı

Saldırıya uğrayan kadın muhtar Meryem Önkür: Can güvenliğim yok

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Dalbahçe köyünün üniversite mezunu muhtarı Meryem Önkür (26), bir grup köylünün saldırısına uğradığını ileri sürdü. Saldırganlardan şikayetçi olacağını söyleyen Önkür, "Can güvenliğim yok, devlet büyüklerimden bana destek olmalarını istiyorum" dedi.

Abone ol

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Meryem Önkür, 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde Doğubayazıt'a bağlı 250 haneli, 500 nüfuslu Dalbahçe köyüne muhtar oldu.

Önkür, iddiaya göre içme suyu şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle bir grubun saldırısına uğradı. Fiziki ve sözlü saldırıdan diğer köylülerin yardımıyla kurtulan Önkür, şikayetçi olacağını söyledi.

"Devlet büyüklerimden bana destek olmalarını istiyorum"

Saldırı anını cep telefonuyla kaydettiğini, ilgili kurumlara şikayette bulunacağını belirten Önkür, "Daha öncede aynı kişi ve kişilerin saldırısına maruz kaldım. Köye ve köylülerime hizmet yapmamı sürekli sözlü ve fiziki saldırıları ile engellemeye çalışan kişilerden çok rahatsız oldum, psikolojim bozuldu. Ben hizmet yapmaya çalışıyorum. Hizmetin karşılığı saldırı olmamalı. Can güvenliğim yok, devlet büyüklerimden bana destek olmalarını istiyorum" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLERİ
Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Partisi'nin Genel Başkanı seçildi
Mutasyon nedir koronavirüs mutasyon geçirince ne oluyor?
Ankara'da 14 yıl önce öldürülen gencin katilleri yakalandı
Anne kart nedir başvuru merkezleri nerede?
Yunan mevkidaşından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğluna tepki çeken yanıt
Ünlü sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti! 2 gündür hiçbir şey yemedi
Avrupa Birliği'nden Osman Kavala açıklaması acilen serbest kalmalı
Hasan Sabbah kimdir hikayesi tarihte nasıl öldü kısaca hayatı
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Anıtkabir'i ziyaret etti
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
Yorumlar