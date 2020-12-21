Mutasyon nedir koronavirüs mutasyon geçirince ne oluyor?

Koronavirüsün mutasyona uğradığı bugün dünyanın konusu oldu. Yüzde 70 daha çabuk yayılan mutasyona uğramış yeni koronavirüs panik yarattı. Birçok kişi mutasyon ne demek, virüs mutasyona uğrarsa ne olur araştırması yapıyor.

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İlk olarak İngilteren'nin Güneydoğusunda ve Londra'da görülen ve %70 daha hızlı yayılan mutasyona uğramış yeni korona virüsü bütün Dünya'da endişeleri arttırmaya başladı.

Peki nedir bu mutasyon?

Mutasyon bir canlının, virüsün veya bir organizmanın gen dizilimlerinde meydana gelen kalıcı değişmelerdir.

Virüsteki değişim yeni bir aşı gerektirir mi?

İngiltere'nin Baş Tıbbi Danışmanı Chris Witty'de dahil olmak üzere bilim insanları , şimdilik yeni mutasyona uğramış korona virüsünün aşılar üzerinde yeni bir etkisi olduğuna dair bir kanıt bulamadı.

Mutasyona uğramış korona virüsü daha mı tehlikeli?

Korona Virüs ilk görüldüğünden bu yana beş binden fazla mutasyona uğradı. Ülkemizde de uygulanılacağı öngörülen mRna aşısında virüsün tamamı vücuda enjekte ediliyor. Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Tanıl Kocagöz'e göre bu kadar yüksek bir proteinin vücuda verildiği zaman virüse karşı farklı antikorlar oluşturmaktadır.

Kocagöz: ''Bir bölgede olacak mutasyon dediğimiz şey bu 1255 aminoasitten bir tanesini değiştiriyor 3 mutasyon olursa 3 tanesi değişiyor ama onun değiştiği bölgeye karşı değil başka bölgelere karşıda bir çok antigor olduğu için vücudumuzda bu kadar bir iki aminoasitlik değişiklerinin oluşan bağışıklı yanıtını etkilemeyeceğini düşünülüyor'' dedi.