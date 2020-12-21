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Goldman Sachs açıkladı! Dikkat çeken dolar kuru tahmini

Dolar/TL kuru tahminleriyle ilgili ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Tahminlerini revize eden Goldman Sachs'a göre önümüzdeki yıl dolar düşecek TL yükselecek.

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Dünyanın en büyük yatırım bankalarından olan Goldman Sachs’tan Dolar / TL hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda Türk Lirası beklentilerini revize etti.

Mevcut beklentilerini değiştirdi

Türk Lirası Dolar karşısında yükselişinin devam edeceğini öne süren Goldman Sachs 3, 6 ve 12 aylık dönemdeki Dolar/Türk Lirası paritesi için tahminlerini daha önce 7,75, 8,00 ve 9,00 olarak ortaya koymuş olan Goldman Sachs mevcut beklentilerini 7,50, 7,75 ve 8,00 olarak değiştirdi.

Uluslararası yatırım bankası analistlerinin ortaya koyduğu tahminlerde Türk Lirası’nın önümüzdeki dönemde dolar karşısında daha da değer kazanacağı beklenirken Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Naci Ağbal yönetimindeki kurulun istikrarlı bir yapı içerisine girebileceğini öne sürdüler.

Analistler söz konusu iddialarıyla ilgili şöyle konuştular

"TCMB Başkanı Ağbal'ın ortaya koyduğu Türk Lirası'nı istikrarsızlaştırmadan yeniden döviz rezervi biriktirme çabasının, yüksek enflasyon ve siyasi risklerde dikkate alındığında, liranın dolar karşısında ani şekilde güçlenmesi yerine daha istikrarlı bir patika izlemesi ile sonuçlanması büyük olasılık"

Goldman Sachs analistlerinin beklentilerini yenilerken geçtiğimiz haftayı 7.63 TL ile kapatan dolar kuru yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Dolar kuru şu sıralarda 7.71 TL seviyelerinde kendine alıcı topluyor.

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