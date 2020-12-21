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Şelemzar nerededir haritada nerede Şelemzar ne demek?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Şelemzar şehrinin ismi geçince okurlar "Şelemzar nerededir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Şelemzar nerededir? Şelemzar, İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti'nde şehir.

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Sultan Melikşah'ın hayatını konu alan dizi Uyanış Büyük Selçuklu izleyicileri tarafından merak ediliyor. Şelemzar şehri bu akşam ekranlara gelen bölümde Melikşah'ın bulunduğu mekanlardan biriydi. Peki, Şelemzar nerededir?

Şelemzar nerededir?
Şelemzar şehri 7003 nüfusa sahip, idari olarak Kiyar şehristanı'nda bulunur ve şehristanın idari merkezidir.

Kiyar şehristanı (Farsça: شهرستان کیار), İran İslam Cumhuriyeti'nde Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti'nin 7 şehristanından birisidir.

Şehristanın yönetim merkezi Şalamzar şehridir.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, İstanbul Beykoz ve Riva'da bulunan ormanlık alana kurulan filmin çekimleri bu bölgede gerçekleştiriliyor.

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