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Denizli'de aranan iki FETÖ hükümlüsü yakalandı

Anadolu Ajansı

DENİZLİ'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda "terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine konuldu.

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