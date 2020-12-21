Denizli'de aranan iki FETÖ hükümlüsü yakalandı
DENİZLİ'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.Abone ol
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda "terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine konuldu.