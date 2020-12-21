Avrupa İlaç Ajansından Pfizer-Biontech koronavirüs aşısına onay

Avrupa İlaç Ajansı (EMA, BioNTech-Pfizer ortaklığında üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kıta genelinde kullanımına yeşil ışık yaktı.

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Son dönemde artan vakalar ve özellikle İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mutasyonunun ardından Avrupa harekete geçti. Avrupa İlaç Ajansı (EMA); Türk bilim insanları Prof. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının Avrupa Birliğinde (AB) kullanılmasına onay verdi.

Kıtada aşılama işleminin bir hafta içinde başlayacağı kaydedildi. Almanya, Avusturya ve İtalya, 27 Aralık'tan itibaren aşının uygulamasına başlamayı planladıklarını bildirdi.

Aşıya son onayın çarşamba günü Avrupa Komisyonu tarafından verilmesi bekleniyor. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, aşıların 27-29 Aralık döneminde kullanıma sunulmasını hedeflediklerini söylemişti.

Geniş çaplı hazırlık

Tıp öğrencileri, emekli doktorlar, eczacılar ve askerlerin söz konusu aşılama kampanyasına hazırlandıkları kaydedildi. Kademeli bir şekilde uygulanacak aşılamada sağlıkla mücadelede ön cephede yer alan sağlık çalışanlarına ve bakım evlerinin yaşlı sakinlerine öncelik verilecek.

Hedef yüzde 70

27 üyeli Avrupa Birliğinin hedefi, 450 milyonluk nüfusun yüzde 70'ini kapsıyor. İsviçre'de ilaç düzenleme kurumu, cumartesi günü aşının 16 yaşın üzerindeki kişilerde kullanılması için izin vermişti.