FETÖ’nün 'çıplak arama iddiası' üzerinden yoğun kara propaganda yaptığı ortaya çıktı

FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri, sosyal medya hesaplarından Türkiye aleyhine yurtiçinde ve dışında algı oluşturmak amacıyla kara propaganda yapmayı sürdürdüğü belirlendi.

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Örgütün son olarak HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun “Polis karakollarında kadın şüphelilere çıplak arama yapıldığı” iddiasını sosyal medyada kara propaganda malzemesi olarak kullandığı ortaya çıktı.

Örgütün FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla belirlenen konularda, gerçek dışı bilgilerle sosyal medyada paylaşımlar yaparak Türkiye aleyhine olumsuz algı oluşturmayı hedeflediği ortaya çıkmıştı.

FETÖ'nün para propaganda ekibinin ilk gündem maddesi

Firari FETÖ’cüler Emre Uslu, Cevheri Güven, Adem Yavuz Arslan'ın da aralarında olduğu çok sayıda örgüt üyesi, sosyal medya hesaplarından yoğun bir şekilde Türkiye’de polis karakollarında çıplak arama yapıldığı algısını oluşturmak için paylaşım yaptığı belirlendi. Terör örgütü üyeleri, Türkiye’de poliste kötü muamele olduğu algısı oluşturmak için bu konuda hem Türkçe hem de yabancı dillerde de paylaşımlar yapıyor.

FETÖ hesapları Gergerlioğlu açıklamalarını paylaşıyor

Firari FETÖ’cü Ekrem Dumanlı'nın da aralarında olduğu çok sayıda örgüt üyesininin, karakolda çıplak arama iddiasını ortaya atan HDP Milletvekili Gergerlioğlu’nun hem bu konuyla ilgili hem de farklı konularda yaptığı açıklamaları paylaşması dikkat çekti. Örgütün HDP’li Gergerlioğlu paylaşımlarıyla, farklı toplum kesimleri üzerinde de etki oluşturmayı hedefledikleri belirtildi.

Örgüt sosyal medyada karanlık planları uyguluyor

Güvenlik uzmanlarının DHA’ya verdiği bilgilere göre, örgüt sosyal medyada sahte hesapları gerçek isimler üzerinden açıyor. İlk aşamada bu sosyal medya hesaplarından gerçek bilgiler paylaşıldığını belirten uzmanlar, güven oluşturduktan ve takipçi sayısını artırıldıktan sonra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve yakın ekibinin belirlediği konularda yoğun şekilde kara propaganda yaptığını belirtiyorlar.