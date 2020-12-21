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Kahramanmaraş'ta matkapla mermiyi delmeye çalışan usta ve çırağı yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde matkapla mermiyi delmeye çalışan döşeme ustası ve çırağı yaralandı.

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Fatih Mahallesi'nde döşemecilik yapan 34 yaşındaki Murat T, ikinci el olarak satın aldığı koltuğun içinde menşei belirlenemeyen uzun namlu silaha ait bir mermi buldu.

Murat T'nin matkapla mermiyi delmeye çalışması sırasında meydana gelen patlamada, döşeme ustası ve yanındaki çırağı 13 yaşındaki F.P. yaralandı.

Hastaneye kaldırıldılar

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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