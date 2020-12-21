Sivasspor'un hasreti Konyaspor karşısında dindi
Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile Sivasspor arasındaki maçta gülen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri oldu. Sivasspor, 60'da Fayçal Fajr ile bulduğu golle maçtan 1-0 galip ayrıldı ve 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Sivasspor, puanını 14'e çıkartırken; Konyaspor ise 15 puanda kaldı.Abone ol
6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kayode'nin altıpas üzerinden çektiği şutta kaleci Sehic gole izin vermedi.
13. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Gradel'in şutunda kaleci Sehic topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.
41. dakikada Fajr'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Sehic topu çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
60. dakikada konuk ekip öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası içinden pasına hareketlenen Fajr'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
63. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.
84. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan ortasında iyi yükselen Milosevic'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Konyaspor: 0 - 1 :Sivasspor
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Uğur Demirok (Dk. 82 Daci), Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 82 Adil Demirbağ), Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Miya (Dk. 7 Alper Uludağ, Dk. 57 Shengelia)
Sivasspor: Samassa, Goiano, Robin Yalçın, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 76 Yasin Öztekin), Fajr (Dk. 90+4 Felix), Hakan Arslan, Gradel (Dk. 88 Ziya Erdal), Kayode (Dk. 76 Yatabare)
Gol: Dk. 60 Fajr (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kart: Dk. 69 Fajr (Demir Grup Sivasspor)