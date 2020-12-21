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Bakan Pakdemirli koyunları telef olan aileyi sevindirdi

Demirören Haber Ajansı

MANİSA'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 70 koyunu telef olan çiftçi aileye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 120 koyun ile 1,5 ton hayvan yemi hediye edildi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı kırsal Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan ve 26 Kasım'da çıkan yangın sonrası ağılındaki 70 koyunu telef olan Ali ve Seniye Tekin çiftinin mağduriyetinin giderilmesi için talimat verdi. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün öncülüğünde hayırseverler aracılığıyla toplanan 120 koyun ve 1,5 ton hayvan yemi aileye teslim edildi.

Bakan Pakdemirli, hediyelerin teslimi sırasında Ankara'dan telefonla arayarak Ali Tekin ile görüntülü konuştu. Geçmiş olsun dileklerini ileten Pakdemirli, koyunların aileye hayırlı olmasını diledi.

"Herkesten Allah razı olsun"

Bakan Pakdemirli'nin ilgisinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Ali Tekin, "Hayvancılık ile uğraşıyorum. Bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın sonrası hayvanlarım telef oldu. Yangını komşularımın yardımıyla el birliği ile söndürdük. Hayırseverlerin yardımıyla yeniden hayvan sahibi oldum. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile iletişime geçtim. Bakanım bana geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

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