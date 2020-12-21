FETÖ'cülerin sesi olan vekilin FETÖ'cü Enes Kanter'le toplantısı ortaya çıktı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde FETÖ'cüleri savunmaya devam ederken, Gergerlioğlu'nun internetten Enes Kanter'in de aralarında bulunduğu bir grup FETÖ'cüyle toplantı yaptığı ortaya çıktı.

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Uşak emniyetinde çıplak arama yalanlarını diline dolayan ve yüz binlerce sahte hesapla bu konuda sosyal medyada kampanya yapan HDP milletvekili HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, FETÖ'nün önemli isimleriyle yaptığı video konferans görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Enes Kanter, Abdülhamit Bilici ve Arzu Yıldız gibi FETÖ'cü isimlerle aynı video konferansta görülen Gergerlioğlu'nun, FETÖ yalanlarını nasıl elde ettiği belli oldu.

"Gergerlioğlu talimat mı aldı?"

İstihbarat kaynaklarına göre FETÖ, örgüt üyelerine “çıplak arama konusunda kampanya yapın” talimatı verdi. Yalanı Meclise taşıyan ve sık sık FETÖ'nün sözcülüğünü yapan HDP'li Gergerlioğlu'nun bu görüntüsü sosyal medyada "Firari FETÖ'cülerle toplantı yaparak, talimatı aldı" olarak yorumlandı.

Enes Kanter paylaştı, sonra sildi

FETÖ'nun çocuğu Enes Kanter de toplantıya katılanlar arasındaydı. Kanter, toplantıdan kendisinin de gözüktüğü bir ekran görüntüsünü alıp paylaştı. Daha sonra paylaşımı sildi.

Fetö'cülerin çıplak arandığı yalanını savundu

Ömer Faruk Gergerlioğlu, son olarak Uşak'ta polisin nezaretindeki FETÖ'cülerin çıplak arandığı yalanın savunmuştu. Söz konusu iddia güvenlik kamerası görüntüleriyle yalanlanmış ve Gergerlioğlu'nun yalanı elinde patlamıştı.

Örgüt çatırdıyor

İstihbarat kaynaklarından elde edilen bilgilere göre FETÖ'nün örgüt içindekilere “Türkiye'deki sıkıntılardan dolayı hocamız Fetullah GÜLEN çok ciddi şekilde rahatsızlandı” şeklinde bilgi verildiği ve örgüt mensuplarına dua/cevşen dağıtıldığı öğrenildi.