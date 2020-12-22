12 korona hastasının yanarak öldüğü o hastanede ne oldu? Cihaz alev topuna döndü
GAZİANTEP'teki Özel Sanko Üniversitesi Konukoğlu Hastanesi'nde Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen cihazı patladı. Çıkan yangında 12 korona hastası feci şekilde can verdi. Cihazın nasıl patladığını o anda serviste olan hemşireler anlattı...
Gaziantep Özel Sanko Üniversitesi Konukoğlu Hastanesi'nde Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu çıktığı düşünülen yangında 12 kişi hayatını kaybetti. CPAP cihazından çıktığı belirtilen yangını hastanenin hemşireleri, "Cihaz patladı ve yandı. 18 numaralı hastayı çekmeye çalışıyordum. Ateş çıkmasıyla birlikte cihaz ateş topuna döndü. Aniden oksijen boşaldı. Yangın odayı kapladı" diye anlattı. İsmail Saymaz görgü tanıklarının ifadelerini yazdı.
"Medikal üreticilerinden öğrendiğim kadarıyla bu cihaz, Çinli Shenygamg RMS Medical Tech'ten ithal edildi" diyen Saymaz, "İddia o ki, geçmişte de bu cihazdan kaynaklı arızalar çıktı. Uzmanlar, entübe aşamasına gelmemiş hastalara yüksek akımda nemlendirilmiş oksijen vermek için cihazın kullanıldığını kaydediyor. Yangının yatak başındaki oksijen sistemi ile elektrik ünitesinin yan yana olmasından ötürü çıkmış olabileceği de ileri sürülüyor" ifadelerini kullandı. İşte yangın ilk başladığında olay yerinde olan görevlilerin anlattıkları...
21 yaşındaki Hemşire Saliha Kütük, yaşadıklarını şöyle aktardı:
- Saat 4'te 16 numaralı hastanın kanını almak için yanındaydım. Burnuma yangın kokusu geldi. Dışarından geldiğini düşünerek camı kapattım. Kokunun gitmediğini ve içeriden geldiğini fark ettim. 18 numaralı yatağın yatak başı oksijen sisteminde duman çıktığını gördüm. Duman yoğun değildi, yavaş yavaş çıkıyordu. Hastanın solunda yüksek akım cihazı, sağında vantilatör vardı. Hasta cihaza bağlı değildi. CPAP cihazı ile oksijen alıyordu.
- Duman çıktığını görünce fişleri çekerek hastayı başka yere taşımayı düşündüm. Fişi çekmek istediğim anda yüksek akım cihazının su haznesi patladı. Hemen koşarak, birinci koğuşta hemşire Davut Sal'ın yanına gittim. Paniklemiştim ve korkmuştum. Sal ile koğuşa gittiğimizde cihazdan duman çıkıyordu. Cihazın bağlı olduğu panelden aşağı doğru ateş geldi. Cihaz patladı ve yandı. 18 numaralı hastayı çekmeye çalışıyordum.