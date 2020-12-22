12 korona hastasının yanarak öldüğü o hastanede ne oldu? Cihaz alev topuna döndü

"Medikal üreticilerinden öğrendiğim kadarıyla bu cihaz, Çinli Shenygamg RMS Medical Tech'ten ithal edildi" diyen Saymaz, "İddia o ki, geçmişte de bu cihazdan kaynaklı arızalar çıktı. Uzmanlar, entübe aşamasına gelmemiş hastalara yüksek akımda nemlendirilmiş oksijen vermek için cihazın kullanıldığını kaydediyor. Yangının yatak başındaki oksijen sistemi ile elektrik ünitesinin yan yana olmasından ötürü çıkmış olabileceği de ileri sürülüyor" ifadelerini kullandı. İşte yangın ilk başladığında olay yerinde olan görevlilerin anlattıkları...