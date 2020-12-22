Cüneyt Çakır Fenerbahçe'nin golünü iptal etti pişman oldu

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR'dan gelen uyarı sonrası verdiği karar nedeniyle pişman olduğunu MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya ilettiği iddia edildi.

Abone ol

Fenerbahçe Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olmuştu. Bir hafta önce Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen sarı lacivertlilerde tek galibiyetti ama birçok eksiği bulunan sarı lacivertli kulüp sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.

Gaziantep deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, 90 dakika sonunda özellikle bir pozisyon için isyan etmişti. Karşılaşmanın 2-1 olduğu 63. dakikada ağları havalandıran Pelkas'ın sevinci VAR'dan gelen uyarının ardından yarım kalmıştı.

Gaziantep karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından F.Bahçe cephesinin en çok tepki gösterdiği pozisyon Pelkas'ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüydü.

Pişman oldu: Bir daha Mete Kalkavan'la çalışmak istemiyorum

Orta hakem Cüneyt Çakır, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın talimatından sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etmişti. VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu izlemeden karar veren Çakır için bomba bir iddia ortaya atıldı. Pozisyonun tekrarını izledikten sonra MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı aradığı ileri sürülen Çakır'ın, şu sözleri kullandığı belirtildi; "Daha sonra pozisyona baktım ve bu golde ofsayt yok. Bir daha Mete Kalkavan'la çalışmak istemiyorum."

"Durumu değerlendireceğiz"

Cüneyt Çakır'ın VAR'ın gol için ofsayt tespitinin ardından pozisyonun tekrarını izlemediği için pişman olduğu öğrenilirken, MHK Başkanı'nın FIFA kokartlı hakeminin serzenişine, "Durumu değerlendireceğiz" karşılığını verdiği ifade edildi.