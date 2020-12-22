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Mutasyonlu virüs çocuklar arasında daha bulaşıcı olabilir

İngiltere’de Covid-19'un tespit edilen yeni türünün çocuklar arasında daha bulaşıcı olabileceğine dair ipuçlarının bulunduğu açıklandı.

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İngiltere’de tespit edilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tür corona virüs (VUI-202012/01) hakkında Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu'ndan (NERVTAG) açıklama geldi.

Oxford Üniversitesi'nde Bulaşıcı Hastalıklar Profesörü ve NERVTAG Başkanı Peter Horby, “Artık bu türün şu anda Birleşik Krallık'ta bulunan diğer virüs türlerine göre daha fazla bulaşma ihtimali olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Diğer bir NERVTAG üyesi ve epidemiyolojist olan Neil Ferguson ise “Çocukları enfekte etme eğiliminin daha yüksek olduğuna dair bir ipuçları var. Bunun üzerine herhangi bir nedensellik kurmadık, ancak bunu verilerde görebiliyoruz. İleride nasıl davrandığını görmek için daha fazla veri toplamamız gerekecek” dedi.

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