Doğu Perinçek'ten sürpriz aşı çıkışı! 'Amerikan aşısı olacağım'

ÇİN'e olan yakınlığıyla bilinen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Çin aşısı olacak mısınız?” sorusu üzerine, “Ben de Amerikan aşısı olayım diyorum” dedi. Neden böyle söylediğini ise daha sonra açıkladı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ‘Amerikan aşısı olacağını’ söyledi. Habertürk canlı yayınında, Nagehan Alçı’nın, “Çin aşısı olacak mısınız?” sorusu üzerine, “Ben de Amerikan aşısı olayım diyorum” cevabını veren Perinçek, ardından da Twitter’dan, “Amerikan aşısı olacağım. Böylece bana yönelen saldırılar kesilecek” mesajını paylaştı. Bu sözleriyle ilgili Hürriyet'e konuşan Perinçek “Gerçekten Amerikan aşısı mı olacaksınız?” sorusuna şu cevabı verdi:

‘Şaka yaptım şaka!’

“Şaka tabii bu. Bana, Atlantik cephesinden, ABD ve İsrail merkezli o kadar çok hücum var ki bunları defetmek için bir yol buldum. ‘Beni sevsinler, artık hücum etmesinler’ diye bunu söyledim. Tümüyle bireysel bir çözüm ürettim kendimce, ‘Bana Amerikancı cepheden gelen saldırılara karşı kalkan olarak Amerikan aşısı olacağım’ diye. Şaka tabii bu. Orada, muhakemesini, sağduyusunu kaybetmiş bir sözde kamuoyu var. Atlantikten gelen rüzgarlara kendini kuru yaprak misali kaptırmış olanlara bir eleştiri ve dokundurma yaptım."

Çin aşısını övdü, Getirilmesi içi devredeyim!

"Çin aşısının Pasteur geleneğinden gelen klasik ve güvenilir bir aşı olduğunu biliyoruz" diyen Doğu Perinçek, "Çin aşısının Türkiye’ye ithali için gerekli çalışmaların da içindeyim. Sayın Sağlık Bakanımızla da bu konuda sürekli görüşme ve danışma halindeyiz. Elimden geleni de yapıyorum. Çin aşısı Türkiye için gereklidir. Amerikan aşısının sağlık açısından çok isabetli olmadığını da biliyorum. O aşıdan olan hemşirelerden hayatlarını kaybedenler oldu. Amerika her alanda olduğu gibi, teknolojide de sağlık alanında da iflas etti.” diye konuştu.