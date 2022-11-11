Gece kulübünde müşteriye gelen hesap olay oldu fiyatı gören bir daha baktı sosyal medya yıkıldı

Eğlence mekanlarında kesilen hesaplar dönem dönem gündem olmaya devam ediyor. İzmir'de bir gece kulubünde müşteriye gelen 284 bin 600 liralık adisyona yorum yağdı.

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İzmir'de Broadway Night Club adlı eğlence mekanında bir müşteriye gelen 284 bin 600 liralık hesap sosyal medyada olay oldu.

29 Eylül tarihli olduğu görülen adisyonda sipariş saati 04.17 yazılı.

15 adet bayan lüks şişe 160 bin lira

Adisyonda bayan lüks 70'lik şişenin fiyatı 160 bin lira. Sahne şampanyanın fiyatı ise 30 bin lira olduğu görülüyor.

Bahşişi 50 bin lira

Adisyonda toplam miktarın yüzde 10'u bahşiş olarak yazılmış. Onu fiyatı da 50 bin lira olarak eklenmiş.

Müşteriye 450 liralık ikram!

Gece kulübü çalışanları müşterisini sevindirmeyi unutmayıp 450 liralık ikramda bulunmayı da ihmal etmemiş.

"Only cringe post" adlı bir kullanıcının "bu nasıl hesap olum" notuyla paylaştığı adisyona sayısız yorum geldi.

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