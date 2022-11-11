11 Kasım altın fiyatları rekor kırdı! Uzmanlar da beklemiyordu gram altın 1100 lira olur mu

ABD enflasyon verileri beklentilerin altında geldi. Altın yönünü yukarı çevirdi. Faiz artırımlarının yavaşlayacağı mesajı ile gram altın fiyatı 1 ayın zirvesine yükseldi. 11 Kasım altın fiyatları nasıl?Uzmanlar ne diyor?

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ABD enflasyon verisi yıllık bazda yüzde 7,7 olarak gerçekleşerek beklentilerin altında geldi. Bu durum altın fiyatlarını resmen uçurdu.

Dün akşam saatlerinde hızla yükselen altın 11 Kasım sabahına da yükselişle başladı. Altının gram fiyatı 1044 liradan alıcı buluyor.

Dolar ve Euro'da da hareketlilik devam ediyor. Dolar 18.51, Euro 18.88 liradan işlem görüyor.

"1400 liraya yükselecek"

Piyasa Uzmanı İslam Memiş de yükselişin devam edeceği sinyalini verdi ve şu açıklamayı yaptı:

Gram altın TL fiyatında 1060 ardından 1090 seviyeleri var. Devamında 1200 sonrasında 1400 seviyeleri var. Altın fiyatlarında sert yükselişlerin devam edeceğini ön görüyorum. Yatırımcı elindeki altını bozdurmamalı. Altın almayı ihmal etmiş yatırımcısı her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerekiyor.

Altın alımını ihmal etmemek gerekiyor. Yatırımcı için en güvenli liman altın. Gram bazında her yıl kazandırmaya devam ediyor. Kısa vadeli al-sattan uzak durmak gerekiyor. Yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edecek.