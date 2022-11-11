BIST 4.467
DOLAR 18,55
EURO 18,96
ALTIN 1.046,65
HABER /  EKONOMİ

11 Kasım altın fiyatları rekor kırdı! Uzmanlar da beklemiyordu gram altın 1100 lira olur mu

11 Kasım altın fiyatları rekor kırdı! Uzmanlar da beklemiyordu gram altın 1100 lira olur mu

 ABD enflasyon verileri beklentilerin altında geldi. Altın yönünü yukarı çevirdi. Faiz artırımlarının yavaşlayacağı mesajı ile gram altın fiyatı 1 ayın zirvesine yükseldi. 11 Kasım altın fiyatları nasıl?Uzmanlar ne diyor?

Abone ol

ABD enflasyon verisi yıllık bazda yüzde 7,7 olarak gerçekleşerek beklentilerin altında geldi. Bu durum altın fiyatlarını resmen uçurdu.

Dün akşam saatlerinde hızla yükselen altın 11 Kasım sabahına da yükselişle başladı. Altının gram fiyatı 1044 liradan alıcı buluyor.

Dolar ve Euro'da da hareketlilik devam ediyor. Dolar 18.51, Euro 18.88 liradan işlem görüyor.

"1400 liraya yükselecek"

Piyasa Uzmanı İslam Memiş de yükselişin devam edeceği sinyalini verdi ve şu açıklamayı yaptı:

Gram altın TL fiyatında 1060 ardından 1090 seviyeleri var. Devamında 1200 sonrasında 1400 seviyeleri var. Altın fiyatlarında sert yükselişlerin devam edeceğini ön görüyorum. Yatırımcı elindeki altını bozdurmamalı. Altın almayı ihmal etmiş yatırımcısı her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerekiyor.

Altın alımını ihmal etmemek gerekiyor. Yatırımcı için en güvenli liman altın. Gram bazında her yıl kazandırmaya devam ediyor. Kısa vadeli al-sattan uzak durmak gerekiyor. Yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edecek.

11 Kasım altın fiyatları

Gram:1.044,36

Çeyrek altın:1.717

Yarım Altın:3.435

Cumhuriyet altını:6.846

ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Efes Real Madrid'e boyun eğdi: Clyburn'un çabası yetmedi!
Anadolu Efes Real Madrid'e boyun eğdi: Clyburn'un çabası yetmedi!
Melih Mahmutoğlu rekor kırdı! Fenerbahçe Beko rahat kazandı!
Melih Mahmutoğlu rekor kırdı! Fenerbahçe Beko rahat kazandı!
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Togg ile İstanbul-İzmir 284 lira! Aynı mesafe benzinli araç bakın kaç lira oldu?
Togg ile İstanbul-İzmir 284 lira! Aynı mesafe benzinli araç bakın kaç lira oldu?
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Bakan Soylu’nun yönettiği operasyonda 63 kişi tutuklandı
Bakan Soylu’nun yönettiği operasyonda 63 kişi tutuklandı
Nagehan Alçı AK Parti'nin muhalefetin içine saldığı AK Parti ajanı mı? Ahmet Hakan'dan kavga çıkaracak yazı
Nagehan Alçı AK Parti'nin muhalefetin içine saldığı AK Parti ajanı mı? Ahmet Hakan'dan kavga çıkaracak yazı
Ekrem İmamoğlu için karar günü! 'Ahmak' siyasi yasak getirecek mi? İşte o davada olanlar
Ekrem İmamoğlu için karar günü! 'Ahmak' siyasi yasak getirecek mi? İşte o davada olanlar
'Ekrem İmamoğlu kahraman olur' diyen Ersan Şen: İmamoğlu'na siyasi yasak 2023 seçimine yetişmez!
'Ekrem İmamoğlu kahraman olur' diyen Ersan Şen: İmamoğlu'na siyasi yasak 2023 seçimine yetişmez!
Ankara'da korona partisi gibi toplantı! Rahmi Koç, Hikmet Çetin Özden Toker hepsi korona oldu
Ankara'da korona partisi gibi toplantı! Rahmi Koç, Hikmet Çetin Özden Toker hepsi korona oldu
CHP'den istifa eden Aslı Baykal sessizliğini bozup konuştu
CHP'den istifa eden Aslı Baykal sessizliğini bozup konuştu