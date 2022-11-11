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Sarıyer'de ormandan toplayıp yemişlerdi! Bir acı haber daha

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sarıyer'de ormandan toplayıp yemişlerdi! Bir acı haber daha

 SARIYER'de topladıkları mantarları yedikten sonra hastaneye kaldırılan Yıldız çiftinden acı haber geldi. Eşinin ardından karaciğer nakli yapılan Feriza Yıldız da hayatını kaybetti.

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Sarıyer'de ormanlık alanda topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan çiftten Yusuf Yıldız'ın (60) yaşamını yitirmesinin ardından eşi Feriza Yıldız da İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Feriza Yıldız'ın dün hayatını kaybettiği öğrenildi. Yıldız'a karaciğer nakli yapılmıştı.

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