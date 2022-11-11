MEB harekete geçti! O iddialar hakkında suç duyurusunda bulunacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında “soruların elde ele dolandığı” iddialarına yönelik suç duyurusunda bulunacak.Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında “soruların elde ele dolandığı” iddialarına yönelik suç duyurusunda bulunacak.
Bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı”nda çıkacak soruların elden ele dolandığı iddiaları gündem olmuştu. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.