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Antalya'da tuvalet ücretini ödemek istemeyen boksör turist dehşet saçtı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da tuvalet ücretini ödemek istemeyen boksör turist dehşet saçtı

ANTALYA’nın Kemer ilçesinde tuvalet ücretini ödemek istemeyen boksör Rus turist dehşet saçtı. İşletmeciyi yumruklayan turist beyin kanaması geçirmesine neden oldu. İşletmeci hayatını kaybederken Rus turist cezaevine gönderildi.

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Olay, Kemer’de 25 Ekim tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otopark alanındaki tuvaleti işleten Mehmet Özcan (60), otelde konaklayan Rus uyruklu R.K. isimli turist tuvalet ücretini ödemek istemeyince tartıştı. Tartışmada iddiaya göre R.K.’nin yumruklarına maruz kalan Özcan, yere düşerek başını kaldırım taşına çarpıp yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, gözetim altında iken 2 saat sonra kendi isteği ile hastaneden ayrıldı.

Beyin kanaması geçirdi

Aynı zamanda kanser hastası olduğu öğrenilen Özcan, daha sonra durumu ağırlaşınca beyin kanaması şüphesi ile önce Kepez Devlet Hastanesine, ardından da bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Özcan hayatını kaybetti.

 Polis, Rus turist R.K.'yı otelinde gözaltına aldı. Rus turist çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Özcan'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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