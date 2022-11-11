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İYİ Parti ilk kez açıkladı! Meral Akşener aday olsun diye bastırıyoruz

İYİ Parti ilk kez açıkladı! Meral Akşener aday olsun diye bastırıyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e partisi içinden gelen 'cumhurbaşkanı adayı ol' baskısı ilk kez bu kadar açık açık dile getirildi. İyi Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin, "Akşener aday olsun diye bastırıyoruz" dedi. İYİ Parti İl başkanlarının 14 Kasım'da Akşener'i aday olarak gösterecekleri iddia edilmişti.

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İYİ Parti il başkanlarının altılı masanın toplanacağı 14 Kasım günü Genel Başkan Meral Akşener'i aday gösterecekleri iddia edilmişti. İyi Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin, "Akşener aday olsun diye bastırıyoruz" dedi. İsmail Saymaz'a konuşan Çirkin, “İyi Parti olarak, adayımızın olması gerekir. Adaysız seçime giremeyiz” dedi.

Kılıçdaroğlu'nu neden istemiyorsunuz?

“Kılıçdaroğlu’nu niye istemiyorsunuz?” sorusuna Çirkin, “Kılıçdaroğlu’na saygımız var. Dürüst bir devlet adamı. Ama kamuoyu yoklamalarında Erdoğan'dan geride. Kılıçdaroğlu’nun kişiliği, mezhebi ve siyasi görüşüyle İyi Parti’nin sorunu yok, olamaz. Kazanamayacağını düşünüyoruz. Bir siyasi hareket kazanmak için seçime girer. Kendisini riske atmaz.” yanıtını verdi.

Biz ısrar ediyoruz, Akşener direniyor

Akşener’in seçimi kazanacağına inandıklarını söyleyen Çirkin şu ifadeleri kullandı: “Biz ısrar ediyoruz, sayın genel başkanımız direniyor. Dedik ki ‘Aday değilim’ dediniz. İyi niyetli bir yaklaşımdı. Kazanacak aday noktasında fedakarlık yaptınız ama bu fedakarlığın doğru algılandığı kanaatinde değiliz. Adayımız olun’ dedik. Direndiği kanaatindeyiz. Biz çok bastırıyoruz. Sonuna kadar sürdüreceğiz."

14 Kasım'da il Başkanları Akşener'i aday gösterecek

Barış Yarkadaş, altılı Masa'nın toplanacağı 14 Kasım günü Meral Akşener'in, İYİ Parti İl Başkanları tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterileceğini iddia etmişti. 

Mansur Yavaş irade koymuyor

"Adayımız Kılıçdaroğlu olursa görevimiz desteklemektir. Ama aynı desteği halktan bizi tatmin edecek, rahatlatacak ölçüde bulamayacağımıza inanıyoruz. Bu gayet net. Mansur bey irade koymuyor. İmamoğlu’nun adaylığı uzak gözüküyor. Genel başkanımızın adaylığı belirsizlikten çıkış yoludur.”

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