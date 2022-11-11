Bakan Koca hayırlı olsun dedi müjdeyi duyurdu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıp Fakülteleri 6. Sınıf ve Diş Hekimliği Fakülteleri 5. Sınıf öğrencilerinin tam asgari ücret tutarında aylık ödeme almalarını sağlayan yasanın Resmî Gazete’de yayımlandığını duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıp Fakülteleri 6. Sınıf ve Diş Hekimliği Fakülteleri 5. Sınıf öğrencilerinin tam asgari ücret almalarını sağlayan yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını duyurdu.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını açıklayan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tıp Fakülteleri 6. Sınıf ve Diş Hekimliği Fakülteleri 5. Sınıf öğrencilerinin tam asgari ücret tutarında aylık ödeme almalarını sağlayan yasa Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanıp, Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.