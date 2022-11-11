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Morgda görüntü çekip paylaştılar! Valilikten açıklama geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Morgda görüntü çekip paylaştılar! Valilikten açıklama geldi

 GİRESUN'da bir hastanenin morgunda stajyer öğrencilerin görüntü çekip sosyal medyada paylaştığı olaya ilişkin valilikten bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Bu üzücü olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, kentteki bir hastanede staj yapan iki öğrencinin izinsiz olarak girdikleri hastane morgunda çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmalarından duyulan üzüntü belirtildi.

Soruşturma başlatılmıştır

Öğrencilerin de yaptıkları hatanın farkında olup büyük bir üzüntü ve pişmanlık içerisinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu üzücü olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma Valiliğimiz tarafından başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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