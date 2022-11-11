Meral Akşener Mansur Yavaş kulisi Yavaş, Akşener sözleri karşısında 10 saniye sessizliğe bürünüyor

Yazar Barış Yarkadaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili "Akşener, Yavaş’a ‘Aday olacaksanız çıkın sizi destekleyelim’ diyor, Mansur Yavaş, Akşener sözleri karşısında 10 saniye sessizliğe bürünüyor. Meral Hanım, Mansur Yavaş’ın cevap vermediğini görünce konuyu değiştiriyor" kulis bilgisi paylaştı.

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Geçtiğimiz günlerde Akşener'in Yavaş'a "Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünüyorsanız çıkın açıklayın, biz de sizi destekleyelim" dediğini öne süren Yarkadaş, o toplantıya dair yeni ayrıntılar aktardı.

Tv100'de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu'nun konuğu olan Yarkadaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

"‘Böyle bir görüşme yapmadık’ derlerse isimleri açıklarım"

Yarkadaş "Meral Akşener, bir süre önce yanında birkaç çalışma arkadaşıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la görüşüyor. Yavaş’a ‘Aday olacaksanız çıkın sizi destekleyelim’ diyor, Mansur Yavaş, Akşener sözleri karşısında 10 saniye sessizliğe bürünüyor. Meral Hanım, Mansur Yavaş’ın cevap vermediğini görünce konuyu değiştiriyor. Akşener ve o toplantıya katılanlar ‘Biz böyle bir görüşme yapmadık’ derlerse kimlerin olduğunu söylerim. İYİ Parti’nin çok önemli bir ismi aradı ‘Söylediklerinin eksiği var, fazlası yok’ dedi. O yüzden bazı televizyonlara, gazetecilere ‘Böyle bir görüşme yapmadık’ derlerse isimleri açıklarım, Akşener’in Mansur Yavaş’ı aday yapmak istediği bir sır değil” ifadelerini kullandı.