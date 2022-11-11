BIST 4.467
DOLAR 18,55
EURO 18,96
ALTIN 1.046,65
HABER /  SPOR

Lazio ve Juventus kazanarak zirveye tırmanışa geçtiler

Lazio ve Juventus kazanarak zirveye tırmanışa geçtiler

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında Lazio, Monza'yı 1-0 Juventus da Hellas Verona'yı aynı skorla yenerek üst sıralara tırmandılar.

Abone ol

Roma Olimpiyat Stadı'nda Monza'yı konuk eden Lazio, 69. dakikada Luka Romero'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Lazio, bu galibiyetle puanını 30 yaptı ve puan tablosunda 2. sıraya kadar yükseldi. Lazio, lider Napoli’nin 8 puan gerisinde bulunuyor.

Ligin 14. haftasında bugün oynanan diğer maçta Juventus, Hellas Verona ile deplasmanda karşılaştı.

Juventus, 60. dakikada Moise Kean'ın golüyle rakibini mağlup etti ve ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.

Lige istediği gibi başlayamayan Juventus, son haftalarda aldığı galibiyetlerle puanını 28 yaptı ve 4. sıraya kadar yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Efes Real Madrid'e boyun eğdi: Clyburn'un çabası yetmedi!
Anadolu Efes Real Madrid'e boyun eğdi: Clyburn'un çabası yetmedi!
Melih Mahmutoğlu rekor kırdı! Fenerbahçe Beko rahat kazandı!
Melih Mahmutoğlu rekor kırdı! Fenerbahçe Beko rahat kazandı!
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Togg ile İstanbul-İzmir 284 lira! Aynı mesafe benzinli araç bakın kaç lira oldu?
Togg ile İstanbul-İzmir 284 lira! Aynı mesafe benzinli araç bakın kaç lira oldu?
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Bakan Soylu’nun yönettiği operasyonda 63 kişi tutuklandı
Bakan Soylu’nun yönettiği operasyonda 63 kişi tutuklandı
Nagehan Alçı AK Parti'nin muhalefetin içine saldığı AK Parti ajanı mı? Ahmet Hakan'dan kavga çıkaracak yazı
Nagehan Alçı AK Parti'nin muhalefetin içine saldığı AK Parti ajanı mı? Ahmet Hakan'dan kavga çıkaracak yazı
Ekrem İmamoğlu için karar günü! 'Ahmak' siyasi yasak getirecek mi? İşte o davada olanlar
Ekrem İmamoğlu için karar günü! 'Ahmak' siyasi yasak getirecek mi? İşte o davada olanlar
'Ekrem İmamoğlu kahraman olur' diyen Ersan Şen: İmamoğlu'na siyasi yasak 2023 seçimine yetişmez!
'Ekrem İmamoğlu kahraman olur' diyen Ersan Şen: İmamoğlu'na siyasi yasak 2023 seçimine yetişmez!
Ankara'da korona partisi gibi toplantı! Rahmi Koç, Hikmet Çetin Özden Toker hepsi korona oldu
Ankara'da korona partisi gibi toplantı! Rahmi Koç, Hikmet Çetin Özden Toker hepsi korona oldu
CHP'den istifa eden Aslı Baykal sessizliğini bozup konuştu
CHP'den istifa eden Aslı Baykal sessizliğini bozup konuştu